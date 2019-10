Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: "Tag des Einbruchschutzes" am 27.10.2019 in Osterholz-Scharmbeck - Pressemitteilung der Stadt Osterholz und PI Verden/Osterholz

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Fachkräfte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz informieren am "Tag des Einbruchschutzes", am Sonntag, den 27.10.2019, in der Zeit von 11:00 bis 16:00 im Medienhaus im Campus, Lange Straße 28 in Osterholz-Scharmbeck, über die wirksame Verhinderung von Einbrüchen. Die Veranstaltung ist Teil des "Aktionsplans des städtischen Präventionsrates". Der Präventionsrat besteht aus Vertretern der Kommunen (Landkreis und Stadt), der Polizei und der Staatsanwaltschaft sowie des Amtsgerichts. Zielsetzung ist es, die Lebensqualität und Sicherheit in der Stadt durch präventive Maßnahmen zu steigern und Gewalt und Kriminalität zu verhindern.

Trotz deutlich gesunkener Fallzahlen beim Einbruchsdiebstahl seit 2016 ist das Thema Einbruchschutz weiterhin ein besonderer Schwerpunkt auch in der Arbeit der Polizeilichen Kriminalprävention von Antje Schlichtmann, der Leiterin des Polizeikommissariats Osterholz. Durch effektive Maßnahmen, können Einbrüche verhindert werden oder blieben Taten in der jüngsten Vergangenheit immer häufiger beim Versuch. Ziel ist es deswegen, die Bevölkerung für einen eigenverantwortlichen, effektiven Einbruchschutz zu sensibilisieren.

Zusammen mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Errichterfirmen hat die Polizei im Jahr 2012 die bundesweite Öffentlichkeitskampagne K-EINBRUCH in der Schirmherrschaft von Bundesinnenminister Horst Seehofer initiiert.

Ein Wohnungs- oder Hauseinbruch und damit die Verletzung der Privatsphäre ist für Betroffene ein traumatisches Erlebnis. Als Folge stellt sich bei ihnen häufig - neben Wut und Trauer über den Verlust materieller oder ideeller Werte -ein latentes Gefühl der Unsicherheit ein. Eine wirksame Verhinderung von Einbrüchen setzt auf eine aufmerksame Nachbarschaft und kann durch technische Vorkehrungen wie sichere Türen, Fenster, Außenbeleuchtung und Alarmanlagen unterstützt werden.

Mit der Kampagne sollen auch diejenigen erreicht werden, für die der Einbruchschutz bislang kein Thema war. Detaillierte Informationen unter anderem über den Einbau von einbruchhemmenden Haus- und Wohnungstüren, geprüfter einbruchhemmender Fenster und Fenstertüren (Balkon- und Terrassentüren) oder Einbruchmeldeanlagen erhalten Interessierte am "Tag des Einbruchschutzes" von den Fachleuten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz.

Über die Kampagne K-EINBRUCH sind Informationen über das Internetportal www.k-einbruch.de aufrufbar.

Für weitere Informationen steht Ihnen die städtische Geschäftsführerin des Präventionsrates Karin Wilke unter der Telefonnummer 04791/17353 oder per E-Mail: wilke@osterholz-scharmbeck.de gerne zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell