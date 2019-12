Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Geld und Schmuck erbeutet.

Lippe (ots)

Zwischen Montag- und Dienstagabend drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Milser Heide ein. Nachdem die Täter eine Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Fündig wurden sie in Form von Schmuck und einer geringen Menge an Bargeld. Hinweise zu der Tat nimmt das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

