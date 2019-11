Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Mann am Solinger Hauptbahnhof ausgeraubt

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (15.11.2019, 23:40 Uhr), überfielen drei bislang unbekannte Männer einen 55-jährigen Düsseldorfer am Bahnsteig des Solinger Hauptbahnhofs. Der Düsseldorfer befand sich auf dem Heimweg, als er zwei Männer ansprach und diese nach seiner S-Bahn fragte. Während des Gesprächs trat eine weitere männliche Person von hinten an ihn heran, hielt ihn fest und durchsuchte seine Taschen. Zwischen den drei Tatverdächtigen und dem Überfallenen entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei stießen die Männer ihr Opfer in das Gleisbett. Zu diesem Zeitpunkt fuhren keinerlei Züge am betroffenen Gleis. Ohne Beute flüchteten die Verdächtigen aus dem Bahnhof. Eine Beschreibung der Räuber liegt zurzeit nicht vor. Der Düsseldorfer erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

