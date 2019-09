Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Festnahme von mutmaßlichen Einbrechern

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein schneller Fahndungserfolg ist der Polizei in der Nacht auf Montag gelungen. Das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Offenburg war kurz nach 0:30 Uhr über einem Einbruchsalarm in einem Supermarkt in der Sinzheimer Straße verständigt worden. Mehrere an die Örtlichkeit beorderten Streifenwagenbesatzungen gelang es am Tatort, drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren vorläufig festzunehmen. Diese hatten zuvor mutmaßlich die äußere Eingangstür des Marktes aufgehebelt und waren so in den Vorraum des Marktes gelangt. Die innere Eingangstür war dann vermutlich gewaltsam aufgedrückt worden. Inwieweit ein Schaden entstanden ist muss noch geklärt werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Verdächtigen wurden allesamt an ihre Erziehungsberechtigen überstellt.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell