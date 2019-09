Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Bei Einbruch Tresor entwendet, Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Bei einem Einbruch in ein Anwesen in der Bühlertalstraße entwendeten bislang unbekannte Diebe neben einer Spiegelreflexkamera, auch einen Schlüsselbund, Bargeld und einen Tresor. Zwischen Mittwoch 14 Uhr und Sonntag 11 Uhr stiegen der oder die Täter über eine Überdachung zu einem Fenster in das erste Obergeschoss des Gebäudes, welches dann mutmaßlich aufgehebelt wurde. Im Anschluss wurde die gesamte Wohnung durchsucht und neben den zuvor genannten Gegenständen auch ein Tresor aus der Wand gehebelt und entwendet. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Der Diebstahlsschaden geht in die Tausende. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 07223 99097-0.

