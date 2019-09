Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Cabrios aufgeschlitzt, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Zwei Cabrio-Besitzer wurden am Sonntag Opfer mutmaßlicher Autoaufbrecher. Gegen 5 Uhr wurde in der Straße 'Am Schloßjockelskopf' an einem Porsche das Verdeck aufgeschlitzt und so versucht ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Am selben Tag zwischen 18:30 Uhr und 19:10 Uhr wurde in der Kronenhofstraße an einem Audi ebenfalls das Verdeck aufgeschnitten. In beiden Fällen gelangte die bislang unbekannte Täterschaft nicht den Fahrzeuginnenraum, sodass nichts entwendet wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittler des Polizeireviers Kehl bitten mögliche Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter Telefon: 07851 893-0.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell