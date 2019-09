Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Angetrunken gegen Gartenmauer

Offenburg (ots)

Die Autofahrt eines BMW-Lenkers endete am Sonntagabend gegen 20:10 Uhr in der Weidenstraße an einer Gartenmauer. Mutmaßlich war zu viel Alkoholkonsum ursächlich für den Kontrollverlust des Fahrers. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und behielten den Führerschein des Unfallfahrers ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/ag

