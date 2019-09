Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Ohne Führerschein aber mit Drogen

Mahlberg (ots)

Die Idee, mit dem Auto seines Bekannten eine Spritztour zu machen, dürfte einen 19-Jährigen teuer zu stehen kommen. Ohne das Wissen des Fahrzeugbesitzers nahm er am Freitagabend den Autoschlüssel dessen Fiat an sich und startete zu einer Ausfahrt um Mahlberg. Der Heranwachsende fiel hierbei kurz vor 24 Uhr einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg auf, die den Wagen und Fahrer einer Kontrolle unterziehen wollten. Der Versuch des 19 Jahre alten Panda-Fahrers zu flüchten, endete nach mehreren Kilometern Verfolgungsfahrt in einer Kollision mit dem Streifenwagen. Hierbei entstand am Polizeifahrzeug ein Schaden von circa 500 Euro. Der Grund für die Flucht dürfte im mutmaßlichen Drogenkonsum und im Nichtvorhandensein einer entsprechenden Fahrerlaubnis des Kleinwagen-Fahrers zu suchen sein. Die Beamten brachten dem Fahrzeugbesitzer die Schlüssel zurück. Den 19-Jährigen, der außerdem eine Blutprobe abgeben musste, erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

