Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Einbruch

Baden-Baden, Oos (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag- und Sonntagmittag in ein Jugendheim in der Ooser Gartenstraße eingestiegen. In dem Gebäude haben die ungebetenen Besucher mehrere Türen aufgehebelt. Genaue Erkenntnisse über etwaiges Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell