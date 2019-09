Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Hoher Sachschaden

Rastatt (ots)

Ein Verkehrsunfall am Sonntagmittag endete glücklicherweise für alle Beteiligten ohne Blessuren, dafür aber mit einem hohen Sachschaden. Die Fahrerin eines Fiat war gegen 12:45 Uhr auf der Badener Straße unterwegs, als sie an der dortigen Kreuzung geradeaus weiterfahren wollte. Die Lenkerin eines Ford war zeitgleich auf der Kehler Straße unterwegs und wollte ebenfalls geradeaus über die Kreuzung weiterfahren. Da die Ampelanlage nicht in Betrieb war, und die Fiat-Fahrerin nach bisherigen Feststellungen die Vorfahrt der Ford-Lenkerin missachtete, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

