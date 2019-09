Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - In Wohnung eingestiegen

Loffenau (ots)

Ungebetene Besucher haben sich am vergangenen Wochenende Zugang zu einer Wohnung in der `Obere Dorfstraße` verschafft. Unter anderem durch das Aufbrechen einer Türe gelangten die Einbrecher zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ma

