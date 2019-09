Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Durch Hundebiss verletzt

Rheinau (ots)

Für alle Beteiligten völlig überraschend hat ein Hund am Sonntagabend in der Hauptstraße zweimal zugebissen. Der Hund lag vor seiner Betreuerin am Boden und biss gegen 19:15 Uhr aus dem Nichts einen vorbleilaufenden 55-Jährigen. Das Verhalten des Vierbeiners ist bislang nicht erklärbar und bedarf weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl. Der Fußgänger wurde verletzt und musste sich zur Behandlung ins nächste Krankenhaus begeben.

