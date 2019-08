Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Smartphones aus Pkw

Morbach (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 22.08.2019 in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr aus einem geparkten Pkw ein Smartphone. Offenbar griffen die Täter durch die zum Teil geöffnete Scheibe der Fahrertür und entriegelten das verschlossene Fahrzeug. Der Pkw war in diesem Zeitraum auf dem Gelände eines Autohauses in der Reitergasse abgestellt. Der Wert des gestohlenen Smartphones liegt bei 200 Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach unter der Telefonnummer 06533-93740 oder per Email pimorbach.wache@polizei.rlp.de entgegen.

