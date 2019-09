Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sichtlich unzufrieden

Rastatt (ots)

Seine offensichtliche Unzufriedenheit über den Preis seiner Mahlzeit lebte ein 55 Jahre alter Mann am Sonntagmittag in einem Schnellrestaurant in der Ettlinger Straße aus. Der Mittfünfziger soll gegen 14:30 Uhr mit einem Plastikschild auf eine Kassiererin eingeschlagen und durch das Werfen einer Tasse, sowohl das Trinkgefäß selbst, als auch die Eingangstüre beschädigt haben. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten den Mann anschließend zur Ruhe bringen. Zur Feststellung seiner Personalien durfte er die Ordnungshüter zum Rastatter Polizeirevier begleiten. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

