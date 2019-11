POL-W: SG - 70-Jähriger vor Restaurant ausgeraubt

Polizei Wuppertal

Solingen - Am 14.11.2019, um 17:40 Uhr, wurde ein Mann zum Opfer eines Raubes in der Straße Fronhof. Ein unbekannter Täter ging am frühen Abend aus einer Spielhalle heraus und auf sein Opfer (70) zu, das gerade vor einem Restaurant eine Zigarette rauchte. Er bat den Solinger um ein wenig Geld, da er nach seinen Angaben Schulden habe. Der Geschädigte zog hierzu sein Portemonnaie aus der Hose, wurde umgehend von dem Räuber umgestoßen und seine Geldbörse wurde ihm entrissen. Er verletzte sich durch den Sturz. Der Täter flüchtete in Richtung Hauptstraße. Er ist circa 18-20 Jahre alt, 1.70-1.75m groß und von normaler Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine weiße Hose, eine dunkle Jacke und eine Baseballkappe. Zeugen werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

