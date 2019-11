Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Augen auf und Tasche zu! - Einladung an Medienvertreter zum Aktionstag am 15.11.2019

Wuppertal (ots)

In den Innenstädten hat das Weihnachtsgeschäft begonnen. Das bedeutet auch: Viele Menschen in den Läden, volle Fußgängerzonen, Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt - und damit ein leichtes Spiel für Taschendiebe! Fast 1700-mal haben Taschendiebe im vergangenen Jahr im Bergischen Städtedreieck zugegriffen. Obwohl die Entwicklung in diesem Phänomenbereich in den letzten Jahren eine positive Entwicklung genommen hat, möchte die Polizei im Städtedreieck den Aktionstag nutzen, um auf die Gefahren hinzuweisen. Denn viele Taschendiebe sind professionelle Täter und gehen arbeitsteilig in Teams vor. Sie lenken die Opfer ab. Die Geschädigten werden angerempelt, im Gedränge wird ein Stau provoziert. Häufig geben sie auch vor, nach der Uhrzeit oder dem Weg zu fragen. Ein Mittäter nimmt die Geldbörse oder das Handy aus den Taschen der Opfer und verschwindet unauffällig. Für die Opfer bedeutet dies viel Aufwand und mitunter hohe Kosten für die Wiederbeschaffung der gestohlenen Dokumente. Im Rahmen des Aktionstages gegen Taschendiebstahl "Augen auf und Tasche zu - Langfinger sind immer unterwegs" am 15.11.2019 informiert die Polizei in Wuppertal, Solingen und Remscheid über Tricks und Maschen der Diebe und gibt Tipps, wie Bürgerinnen und Bürger sich schützen können. Die Termine am Freitag, den 15.11.2019: - 10:00 - 12:00 Uhr Remscheid, Obere Alleestraße vor der Firma Böcker - 13:00 - 15:00 Uhr Solingen, auf dem Neumarkt - 16:00 - 18:00 Uhr Wuppertal-Elberfeld, am Hauptbahnhof vor der "dm-Filiale" Wir laden Medienvertreter herzlich ein, unsere Aktionstage zu begleiten und sich selbst zu informieren. Hierfür stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-2020 bei der Pressestelle anzumelden. (weit)

