Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Aufgrund von Alkohol die Kontrolle über den Pkw verloren

Ennepetal (ots)

Ein 32-Jähriger fuhr am Sonntag, gegen 11:30 Uhr, mit seinem Audi A6 von der Deterberger Straße in die Beukenstraße ein. Im Verlauf der Beukenstraße verlor er die Kontrolle über seinen Audi und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Begrenzungstein, der neben der Fahrbahn stand und stieß gegen einen Maschendrahtzaun. Bei einer Überprüfung des 32-Jährigen stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von fast 3 Promille. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Für die Bergung des Fahrzeuges wurde ein Abschleppunternehmen benötigt.

