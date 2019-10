Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Verkehrsunfall beim Abbiegen

Hattingen (ots)

Am 26.10. ereignete sich gegen 11:30 Uhr in Hattingen ein Verkehrsunfall auf der Elfringhauser Straße. Eine 59-jährige Frau aus Witten fuhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der Elfringhauser Straße in Richtung Wodantal. Im Einmündungsbereich Elfringhauser StraßeWodantal missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden 56-jährigen, aus Essen stammenden Motorradfahrer, der im Gegenverkehr fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der 56-Jährige Motorradfahrer klagte über Schmerzen im rechten Fuß und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

