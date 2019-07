Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Schwerte (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in Schwerte auf der Kreuzung Bethunenstraße/ Schützenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei diesem Verkehrsunfall wurden insgesamt 7 Personen verletzt und in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Ein 34 jähriger Schwerter wollte von der Schützenstraße nach links in die Bethunenstraße einbiegen. Hier übersah er aus ungeklärter Ursache das Fahrzeug einer 45 jährigen Frau aus Schwerte, welche von der Ostenstraße geradeaus die Schützenstraße weiter befahren wollte. In dem Fahrzeug der 45 Jährigen befanden sich noch eine Frau aus Schwerte und vier Kinder im Alter von 4- 9 Jahren. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Kreuzung teilweise komplett gesperrt.

