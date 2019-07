Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall - Eine Person wurde leichtverletzt

Werne (ots)

Am Freitag (05.07.19) gegen 20:05 Uhr befuhr ein 52-jähriger Werner mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße aus Richtung Am Bahnhof kommend in Richtung Penningrode. Zu gleichen Zeit befuhr eine 83-jährige Wernerin mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Gegenrichtung. Der 52-jährige wollte die Kreuzung Bahnhofstraße/Penningrode für seine Fahrtrichtung geradeaus überqueren, um seine Fahrt auf der Bahnhofstraße fortzusetzen. Die 83jährige wollte an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Penningrode nach links auf die Straße Penningrode abbiegen. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden Radfahrer. Daraufhin kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 52-jährige wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Er wurde leicht verletzt. Die 83-jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro.

