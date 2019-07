Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Diebstahl im Krankenhaus und versuchter Pkw-Diebstahl - Betrunkener Mann sorgt für intensive Fahndungsmaßnahmen

Werne (ots)

Im Zeitraum von Samstag (06.07.19) 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr sorgte ein offensichtlich betrunkener Mann für intensive polizeiliche Fahndungsmaßnahmen. Zunächst entwendete er im Krankenhaus Werne Zubehör eines Mobiltelefones. Während der Tat wurde er angesprochen. Dabei gab er sich als Johann aus und machte den Eindruck unter berauschenden Mitteln zu stehen. Anschließend begab er sich zum Bahnhof Werne. Dort pöbelte er Passanten an und gab an nach Lünen zu wollen. Er entfernte sich über die Gleise in unbekannte Richtung. Der Bahnverkehr wurde kurzfristig eingeschränkt, da die Züge auf Sicht fahren mussten. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen negativ. Gegen 11:00 Uhr setzte sich der Mann in der Selmer Straße in einen Pkw und wollte diesen offensichtlich entwenden. Die Fahrzeughalterin konnte dies durch Hilferufe und beherztem Einschreiten verhindern. Der Mann flüchtete draufhin in Richtung Baaken. Er konnte auch bei den intensiven Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Die Person wurde wie folgt beschrieben: Er trug eine blaue Jogginghose und ein weißes T-Shirt. Er ist etwa 50- 60 Jahre alt und hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er wirkte deutlich alkoholisiert oder unter dem Einfluss berauschender Mittel stehend.

Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02389- 921 3420 oder 02303- 921 0 entgegen.

Kreispolizeibehörde Unna

