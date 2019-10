Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch

Goch (ots)

Unbekannte sind am Dienstag, 22.01.2019, tagsüber in ein Einfamilienhaus auf der Karl-Leisner-Straße eingedrungen. Hierzu hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach verwertbarem Diebesgut und erbeuteten schließlich eine geringe Menge Bargeld. Der Besitzer hatte das Anwesen morgens gegen 10.00 Uhr verlassen und den Einbruch nach Rückkehr gegen 22.00 Uhr bemerkt. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell