Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Hund vertreibt Einbrecher

Herdecke (ots)

Am Freitag versuchten Unbekannte zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses am Sonnenstein einzubrechen. Sie versuchten die zum Garten liegende Terrassentür aufzuhebeln, wurden jedoch vermutlich durch den im Haus befindlichen Hund gestört. Es blieb beim Versuch und die Täter flüchteten.

