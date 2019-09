Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 25.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 13 Uhr an der Auffahrt von Stralsunder Ring auf die B 3. Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes, der in Richtung Wiesloch auf die B 3 auffahren wollte, fuhr auf das Auto eines vorrausfahrenden 24-Jährigen auf, der auf dem Beschleunigungsstreifen abgebremst hatte. Der Mercedes war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

