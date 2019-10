Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unbekannte randalieren in Schule

Breckerfeld (ots)

Am vergangenen Wochenende (26.10. bis 27.10) randalierten Unbekannte an der Sekundarschule am Ostring. Sie zerstörten mehrere Glaseinsätze von Türen und Fenstern. Sie betraten das Gebäude und wüteten hier weiter. Im 1. Obergeschoss entleerten sie einen Feuerlöscher und schmießen Stühle auf den Flur. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unklar.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell