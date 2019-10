Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Ohne Führerschein und alkoholisiert Unfall verursacht

Gevelsberg (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Gevelsberger mit seinem Audi auf der Hagener Straße in Richtung Gevelsberger Innenstadt. In Höhe eines Seniorenzentrums geriet er vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam vor einem Baum zum Stillstand. Bei dem Aufprall verletzte er sich leicht. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch bei dem 27-jährigen fest, zudem schwankte er stark. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe und zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der weiteren Überprüfung wurde ebenfalls festgestellt, dass der Gevelsberger keinen Pkw-Führerschein besitzt.

