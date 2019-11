Polizei Wuppertal

POL-W: W - Ordnungsamtsmitarbeiter im Einsatz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Zwei Mitarbeiter des Wuppertaler Ordnungsamtes erlitten gestern (12.11.2019, 15:30 Uhr) an der Ewaldstraße in Wuppertal schwere Verletzungen. Die beiden Männer (59, 26) unterstützten einen Einsatz des Jugendamtes in einem Mehrfamilienhaus, als es im Treppenhaus zwischen den städtischen Bediensteten und einem 39-jährigen Bewohner zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Im Verlauf der Rangelei stieß der 39-Jährige den 59-jährigen Mitarbeiter die Treppenstufen hinab. Dieser erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Der 26-jährige Mitarbeiter wurde durch die Auseinandersetzung ebenfalls schwer verletzt. Die eingesetzten Polizisten konnten den Tatverdächtigen noch an seiner Wohnanschrift festnehmen. Da eine psychische Erkrankung bei dem Mann nicht auszuschließen ist, wurde er in einer entsprechenden Klinik untergebracht. Beide Ordnungsamtsmitarbeiter mussten von Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und behandelt werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell