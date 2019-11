POL-W: SG - Zeugenaufruf - Fußgänger verletzt

Polizei Wuppertal

Solingen - Am Samstag, den 09.11.2019, um 15:55 Uhr wurde ein Fußgänger auf der Schützenstraße in Solingen durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Ein Fahrzeug fuhr vom Tankstellengelände in der Schützenstraße auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem vor ihm befindlichen 24-jährigen Fußgänger. Das Auto und der Solinger setzten ihren Weg fort. Im Nachhinein stellte der Fußgänger eine leichte Verletzung bei sich fest. Diese zeigte er bei der Polizei an. Nach Aussage des Verletzten handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silbernen Pkw der Marke Audi. Weiter konnte er bei der Polizei angegeben, dass es sich um einen SUV handeln soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 beim Verkehrskommissariat Solingen zu melden. (weit)

