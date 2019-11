Polizei Wuppertal

POL-W: W - Überfall auf Schüler in Realschule, Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag, 12.11.2019, um 13:30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in einer Schule in der Neuen Friedrichstraße von einem 10-jährigen Schüler Geld zu erbeuten. Der Junge wurde mit einem spitzen Gegenstand im Gesicht leicht verletzt, konnte sich aber ins Sekretariat flüchten. Laut Angaben des Jungen kannte er den circa 17 bis 19-jährigen, blonden Mann mit braunen Augen und schlanken Statur nicht. Der Täter trug schwarze Kleidung und eine schwarze Mütze. Die Adidas-Turnschuhe dagegen waren weiß. Eine schiefe Nase, ein fehlender Zahn und eine Tätowierung am rechten Arm hat der Zeuge nennen können. Der Straftäter konnte in der Schule nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 beim Kriminalkommissariat in Wuppertal zu melden. (weit)

