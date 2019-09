Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gekipptes Fenster: Einbrecher steigen in Neuenbaum in Wohnhaus ein

Hille (ots)

Einbrecher sind am Montag in ein Wohnhaus in Hille-Neuenbaum an der Frotheimer Straße eingestiegen. Dabei erbeuteten sie aus dem Schlafzimmer eine Schmuckschatulle. Wann sich der Vorfall genau ereignete, ist unklar.

Die Bewohner der Erdgeschosswohnung stellten gegen 22.30 Uhr fest, dass ein Seitenflügel des Fensters offen stand. Zudem fehlte das von außen befestigte Mückennetz. So aufmerksam geworden, bemerkte das Ehepaar bei einer Nachschau den Diebstahl. Offenbar hatten sich die oder der Täter den Umstand, dass das Fenster auf "Kipp" stand, zunutze gemacht und waren ohne größere Schwierigkeiten unbemerkt eingestiegen.

Die Polizei nimmt diesen Fall zum Anlass, um auf das erhöhte Einbruchsrisiko bei auf "Kipp" stehenden Fenstern hinzuweisen. Ein gekipptes Fenster ist quasi ein offenes Fenster und lässt sich in Sekundenschnelle problemlos öffnen, so die für den Einbruchsschutz zuständigen Experten der Polizei. Hier können laut den Beamten entsprechende Sicherungen den Einbrechern das Leben schwer machen.

