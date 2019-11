Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Fahrer betrunken - Auto überschlägt sich

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (15.11.2019, 01:50 Uhr), überschlug sich ein Fahrzeug auf der Schwertstraße in Solingen. Ein 26-jähriger Opelfahrer befuhr die Schwertstraße in Richtung Dorperstraße, als er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenschild. Anschließend überschlug sich der Opel und landete auf dem Dach. Dabei beschädigte er einen geparkten Mazda. Die Polizisten stellten bei dem 26-Jährigen Alkoholgeruch fest und nahmen ihn deshalb zur Blutprobe mit auf die Wache. Der Solinger durfte im Gegensatz zu seinem Führerschein nach kurzer Zeit die Wache wieder verlassen. Durch den Unfall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (weit)

