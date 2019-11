Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub am Nützenberg in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 15.11.2019, gegen 18:10 Uhr, kam es auf der Nützenberger Straße in Wuppertal-Elberfeld zu einem Raub. Zwei Männer betraten den Kiosk des 52-jährigen Geschädigten und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld. Als der Mann sich unbeeindruckt zeigte und wiederum den Tätern drohte, liefen sie in un-terschiedliche Richtungen davon. Beide sind circa 16-17 Jahre alt. Einer trug eine hellen Kapuzenpullover, eine dunkel-blaue Jeans und schwarze Turnschuhe. Der Zweite trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Hose. Er hatte kurze, schwarze Haare. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

