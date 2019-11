Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Stoppschild missachtet - leicht verletzte Person bei Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.11.2019 kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Von-der-Tann-Straße / Gartenstraße, nachdem ein 27-jähriger Autofahrer die Gartenstraße befuhr und die Vorfahrt einer 44-jährigen Autofahrerin missachtete, die die Von-der-Tann-Str. befuhr. Der Mann hielt nicht vorschriftsmäßig an der Kreuzung, die durch Zeichen 206 (Stopp-Schild)ausgeschildert ist. Die Frau verletzte sich leicht im Brustbereich, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 10.000 Euro.

