Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Wismar

Wismar (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 10:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Bgm.-Haupt-Straße/Schweriner Straße in Wismar zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Radfahrerin.

Der Fahrer eines PKW übersah beim Rechtsabbiegen in die Bürgermeister-Haupt-Straße offenbar die auf dem Radweg entgegenkommende 72-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte und sich schwer verletzte. Rettungskräfte brachten die Frau ins Klinikum.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 800 Euro geschätzt.

