Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei total beschädigten PKW und zwei leicht Verletzten/alkoholisierter 19-jähriger verursacht Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (kk) In der Nacht zum 07.12.2019 kam es im Bereich der Drispenstedter Straße in Hildesheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der 19-jährige Unfallverursacher war nach derzeitigem Stand alkoholisiert von seiner Fahrspur abgekommen und frontal mit einem entgegenkommenden PKW kollidiert. An beiden PKW entsteht Totalschaden, zwei Personen kommen verletzt in örtliche Krankenhäuser. Das Kennzeichen des 19-jährigen war kurz vor dem Unfall aufgrund auffälliger Fahrweise im Bereich Langer Garten bereits der Polizei gemeldet worden.

