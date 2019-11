Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto landet auf Dach - 55 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 55 Jahre alter Beifahrer ist am Dienstagabend (05.11.2019) bei einem Verkehrsunfall in der Neckartalstraße schwer verletzt worden. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Citroen C4 war kurz vor 20.00 Uhr in der Neckartalstraße Richtung Münster unterwegs. Kurz vor der Stadtbahnhaltestelle Rosensteinbrücke kam er offenbar aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, bevor der Citroen auf dem Dach zum Liegen kam. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Beifahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige offenbar alkoholisiert war. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Stadtbahnverkehr war während der Unfallaufnahme von 19.55 Uhr bis 22.10 Uhr unterbrochen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell