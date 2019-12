Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bargeld aus Handtasche gestohlen

Hildesheim (ots)

Diekholzen-(kri)-Am gestrigen Tag, 05.12.2019, entwendete ein unbekannter Täter aus einer Handtasche, die an einem Einkaufswagen hing, eine höhere Summe Bargeld. Der Diebstahl ereignete sich in einem Geschäft in der Alfelder Straße in Diekholzen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kaufte eine 88-jährige Frau aus Diekholzen in dem Discounter ein und ließ währenddessen ihre Handtasche am Einkaufswagen hängen. Der Täter nutzte einen kurzen Moment der Unachtsamkeit aus, nahm aus der Handtasche das Portemonnaie und steckte sich das Bargeld ein. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst später.

Tipps der Polizei:

Nehmen Sie nur das nötigste an Bargeld und Karten mit zum Einkaufen.

Tragen Sie Ihre Tasche am Körper.

Die Handtasche sollte immer geschlossen sein.

Notieren Sie niemals die PIN auf der Karte oder der Hülle.

WICHTIG: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell