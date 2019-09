Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Rasentraktor von Gartengrundstück gestohlen

Freiburg (ots)

Ein John-Deere-Rasenmähertraktor wurde in der vergangenen Woche, 22. - 28.09.2019, von einem Gartengrundstück bei Efringen-Kirchen gestohlen. Der Traktor hatte 2011 einen Neupreis von 15000 Euro. Vermutlich mehrere Täter brachen das Gartentor zum Grundstück, das in Wintersweiler in der Straße Beim Eckfeld liegt, gewaltsam auf. Aus einer Laube wurde der mit einer Plane abgedeckte und rund eine Tonne schwere Rasenmähertraktor entwendet. Allem Anschein nach wurde dieser abtransportiert. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) ermittelt.

