Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zug im Rangierbahnhof entgleist - Hemmschuh auf Gleis vergessen

München (ots)

Am Mittwoch (21. August) vergaß ein Rangierlokführer im Rangierbahnhof München Nord einen Hemmschuh vor einem Zug wegzuräumen. Dieser wurde bei Anfahrt mitgeschleift, verkeilte sich in einer Weiche und brachte einen Teil des ersten Wagens zum Entgleisen. Verletzt wurde niemand. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Rangierer.

Am Mittwochvormittag wollte ein Rangierlokführer einen im Rangierbahnhof München Nord abgestellten Güterzug von seinem Standort wegbewegen. Der Zug war durch einen Hemmschuh gegen Wegrollen gesichert und der 29-jährige Deutsche schaffte es nicht den Hemmschuh, der unter dem Rad des Zuges eingeklemmt war, herauszuziehen. Daraufhin setzte er mit dem Zug zurück und füllte die Bremsen vorschriftsmäßig mit Luft, sodass der Zug auch ohne Hemmschuh nicht wegrollen kann. Dann vergaß der Münchner jedoch den Hemmschuh von der Schiene zu nehmen, fuhr mit dem Zug vorwärts auf den Hemmschuh auf und schleifte diesen mit, bis er sich schließlich in einer Weiche verkeilte. Dadurch hebelte es die ersten beiden Achsen des ersten Waggons aus den Gleisen. Beschädigt wurden die Gleise und der Waggon, der nun zur Reparatur muss. Hinzukommt, dass der Zug an einer strategisch schlechten Stelle im Rangierbahnhof zum Stehen kam und bis zur Bergung durch einen Gerätewagen sieben weitere Gleise blockierte.

Der 29-Jährige verweigerte einen freiwilligen Atemalkoholtest. Gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell