Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei nimmt gesuchten Slowaken fest

Zwei Haftbefehle und ein Einreiseverbot

Freilassing (ots)

Die Bundespolizei Freilassing hat am Mittwoch (21. August) einen Slowaken festgenommen, der mit drei Haftbefehlen gesucht wurde. Der Mann muss nun den Gang ins Gefängnis antreten.

Mittwochfrüh haben Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Freilassing einen 29-jährigen Slowaken kontrolliert. Der Reisende wies sich mit einem vorläufigen slowakischen Reisepass aus. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde der Polizeicomputer fündig - er zeigte zwei Haftbefehle und dazu ein bestehendes Einreise- und Aufenthaltsverbot bis zum Jahr 2024 an. Der 29-Jährige war 2017 wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Nachdem er einen Großteil der Strafe verbüßt hatte, schoben ihn die deutschen Behörden in die Slowakei ab. Das Ausländeramt Weiden verhängte ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis 2024.

Durch seine erneute Einreise nach Deutschland - trotz des Einreiseverbotes - muss der Mann jetzt den Rest der Strafe hinter Gittern absitzen. Der Gefängnisaufenthalt wird wegen eines weiteren Haftbefehls um ein paar Tage verlängert, da auch die Staatsanwaltschaft Zwickau nach dem Slowaken suchte. Die Geldstrafe wegen Erschleichens von Leistungen konnte der Mann nicht begleichen und muss zu den ursprünglichen 76 Tagen noch 12 weitere Tage hinter schwedischen Gardinen verbringen. Die Bundespolizisten lieferten ihn in die nächste Justizvollzugsanstalt ein.

