Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei versuchte Einbrüche - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Zwischen Mittwoch (21. August 2019) und Samstag (23.08.2019) hat die Polizei in Krefeld insgesamt zwei versuchte Wohnungseinbrüche registriert.

Am Mittwoch (21. August 2019) versuchten Unbekannte, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses im Krefelder Stadtteil Hüls aus der Verankerung zu reißen, was aber misslang.

Einen weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Freitag (23.08.2019), 22.00 Uhr und Samstag (24.08.2019), 09.20 Uhr im Krefelder Stadtteil Bockum. Hier gelangten die unbekannten Täter durch den Garten an die Terrassentür eines Einfamilienhauses. Auch hier wurde die Tür durch Gewalt beschädigt, konnte aber durch die Täter nicht geöffnet werden.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

(671)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell