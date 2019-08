Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Dieb wiedererkannt - Festnahme

Am gestrigen Mittwoch (21. August 2019) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der am Dienstag (20. August 2019) ein Handy in einer Bar an der St.-Anton-Straße gestohlen hatte.

Gegen 21:40 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Bar die Polizei, dass er einen Dieb wiedererkannt habe und ihn nun in seinen Räumlichkeiten festhalte. Wie sich herausstellte, hatte der 34-Jährige einen Tag zuvor (20. August 2019) das Smartphone des Inhabers von der Theke gestohlen.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Smartphone ohne SIM-Karte. Das gestohlene Handy des Inhabers konnten sie nicht finden. Der polizeibekannte Dieb wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld wird er heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (669)

