BPOLI-KA: Italiener ohne Führerschein mit neuer Anschrift

Karlsruhe (ots) - Am vergangenen Sonntag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 29-jährigen Italiener im Hauptbahnhof Karlsruhe. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mehrfach von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden zur Festnahme ausgeschrieben war. In zwei Fällen wurde der Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu insgesamt zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Mit einer weiteren Ausschreibung erging wegen Bedrohung ein Strafbefehl gegen den 29-Jährigen. Die Geldstrafe von 448 Euro konnte er nicht aufbringen, sodass die Ersatzfreiheitsstrafe angetreten werden musste. Nachdem er eine Zeit lang unbekannten Aufenthalts war, ist der Italiener für die nächsten 10 Monate und 25 Tage in der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe leichter zu finden.

