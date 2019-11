Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in ein Tierbedarfsgeschäft

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen kam es in Enkenbach-Alsenborn in der Straße "Auf dem Hahn" zu einem Einbruch in ein Tierbedarfsgeschäft. Nach einem gescheiterten Aufbruchsversuch an der Eingangstür gelang es den Tätern über die Fensterfront in das Geschäft einzubrechen. Sie durchsuchten den Kassenbereich und entwendeten Bargeld und die Überwachungskamera. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2620 zu melden.

