Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit am Fackelbrunnen?

Kaiserslautern (ots)

Eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist am späten Mittwochabend aus der Fruchthallstraße gemeldet worden. Zeugen teilten telefonisch mit, dass am Fackelbrunnen mehrere Jugendliche in Streit geraten seien.

Als die Streife kurz nach 22 Uhr vor Ort eintraf, fanden die Beamten nur noch die Zeugen vor, die eigentlichen "Streithähne" hatten sich bereits aus dem Staub gemacht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte es sich um zwei Gruppen gehandelt, die - aus unbekannten Gründen - aneinander geraten waren. Offenbar war niemand verletzt worden. Der vorsorglich verständigte Rettungswagen rückte wieder ab.

Bei einer Suche in der Umgebung wurden keine Gruppen oder verdächtige Personen mehr gesichtet. Weitere Meldungen gingen nicht ein. |cri

