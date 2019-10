Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer begeht Unfallflucht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Montagabend im Bereich Enkenbach-Alsenborn einen Unfall verursacht hat und einfach abgehauen ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss der Unbekannte gegen 19.20 Uhr aus Richtung Mehlingen kommend etwa 150 Meter vor dem Enkenbacher Ortseingang gegen ein abgestelltes Auto geprallt sein.

Der betroffene Fahrzeugbesitzer befand sich in diesem Moment nur etwa 100 Meter entfernt beim Spaziergang mit seinem Hund. Er hörte lediglich das Aufprallgeräusch, konnte aber in der Dunkelheit den Radfahrer nicht erkennen.

Als der Mann kurz darauf zu seinem Wagen zurückkam, stellte er den Schaden am Heck seines VW Caddy fest. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2150. |cri

