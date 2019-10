Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad samt Schloss geklaut

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Tannenstraße ein Trekking-Rad unter den Nagel gerissen. Die Eigentümerin meldete der Polizei, dass sie das Fahrrad am späten Dienstagabend in Höhe des Hauses Nummer 22 abgestellt und mit einem Spiralschloss am Gartenzaun gesichert hatte. Als sie am nächsten Morgen das Rad wieder benutzen wollte, war es nicht mehr da - die Täter nahmen es mitsamt Schloss mit.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Herren-Trekking-Bike der Marke Cube, Modell "Nature Cross Configuration" im Wert von rund 700 Euro. Auffallend sind der schwarz-grüne Rahmen und der Multifunktionslenker.

Zeugen, die zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, verdächtige Personen beobachtet haben, oder wissen, wo das Fahrrad jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

