Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots)

Ein 33-Jähriger befuhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Wilhelm-Raabe-Straße. Ungebremst krachte er hierbei mit seinem Auto in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Beim 33-Jährigen stellten die Einsatzkräfte starken Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,55 Promille. Gegen den Mann wird nun ermittelt. |slc

