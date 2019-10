Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fensterscheiben am Rathaus beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter am Willy-Brandt-Platz angerichtet. Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten die Unbekannten durch Steinwürfe mehrere Fensterscheiben am Ratssaal des Rathauses.

Der Schaden wurde am Donnerstagvormittag entdeckt. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr.

Hinweise auf mögliche Täter, die am Mittwochabend oder in der Nacht am Willy-Brandt-Platz gesehen wurden, bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150. |cri

