Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Silberfarbener PKW mit französischem Kennzeichen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Samstag (19. Oktober 2019) gegen 14:30 Uhr befuhr eine 47-Jährige von der Basilikastraße aus kommend die Friedenstraße, als rechts neben ihr ein silberner Wagen mit französischem Kennzeichen aus einer Parkbucht ausscherte und dabei ihr Auto streifte. Die 47-Jährige stieg aus und unterhielt sich in englischer Sprache kurz mit dem Fahrer, der dann aber wieder in sein Auto stieg und in Richtung Lindenstraße davonfuhr. Der unbekannte Fahrer und sein Beifahrer waren beide etwa 25 bis 30 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren und dunklerem Teint. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

